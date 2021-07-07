Bataklık'tan çarpıcı ayrıntı! Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı arasında arabulucu çıktı

Uyuşturucu baronu Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu Bataklık Operasyonu sanıkları hakkındaki iddianameden flaş ayrıntı. "Bataklık" Soruşturması şüphelilerinden Atilla Yıldırım'ın Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı arasındaki kavgayı bitirmek için çalıştığı iddia edildi.

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Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasındaki husumeti bitirmek için Atilla Yıldırım’ın devreye girdiği iddiası hakkında flaş gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumhuriyet tarihinin en büyüğü' diye açıkladığı Bataklık Soruşturması iddianamesinin şüphelilerinden biri olan Atilla Yıldırım’ın, bu soruşturma operasyona dönüşmeden önce polis tarafından dinlendiği belirlendi.

Barış görüşmeleri dinlemeye takıldı

Atilla Yıdırım, yaptığı görüşmelerde ikili arasında barışı sağladığını söyledi. Atilla Yıldırım’ın, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker’le yakınlığından bahsederek husumeti nasıl bitirmeye çalıştığını anlattığı belirlendi. Independent Türkçe’nin haberine göre, Yıldırım’ın “barış görüşmeleri” iddianameye yansıyan tapelerden ortaya çıktı.

Önce Makedonya sonra Bodrum

Yaptığı görüşmelerde Alaattin Çakıcı-Sedat Peker kavgasını bitirmek için önce Makedonya’ya gittiğini ve o sıralar Makedonya’da yaşayan Sedat Peker’le görüştüğünü belirten Atilla Yıldırım, Peker’le görüştükten sonra Bodrum’a giderek Çakıcı’yla bir araya geldiğini söyledi. Bir görüşmesinde ise muhatabının kendisine “mafya babalarının üstü” diyerek övgüde bulunduğu da tespit edildi.

Kendini hepsinin üstü görüyordu...

Barış görüşmelerinin ardından Peker ve Çakıcı’ya yakın isimlerin internetten birbirlerine tehdit ve hakaret içerikli videolar yayımlamalarına kızdığı da belirlenen Yıldırım’ın tüm bu gruplar üzerindeki etkisini ve caydırıcılığını göstermeyi de düşündüğü kayıtlara yansıdı.