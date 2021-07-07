Tolga Akış kimdir ne iş yapar Zeynep Bastık evlendi eşine bakın

Şarkıları ile son günlerin en popüler isimlerinden olan Zeynep Bastık uzun süredir sevgili olduğu Tolga Akış ile evleniyor. Çeşme'de düğün yapacak çift ise merak konusu oldu. Peki 27 yaşındaki Zeynep Bastık'ın nişanlısı Tolga Akış kimdir, kaç yaşında ve Tolga Akış ne iş yapıyor?

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Şarkılara kendi yorumunu katarak söyleyen ve sesiyle beğeni toplayan Zeynep Bastık bu akşam Çeşme'de sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor. Yakın dostların katılacağı bir törenle evlenecek olan çift nikah oncesi bekarlığa veda partisi düzenledi. Peki 27 yaşındaki Zeynep Bastık'ın 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Tolga Akış ne iş yapıyor?

Zeynep Bastık (27), üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış (37) ile bugün evleniyor. Çift, sade bir törenle Çeşme'de hayatlarını birleştirecek. İkili, nikah öncesi dün bekarlığa veda partisi düzenledi.

Alaçatı'daki bir otelde düzenlenen davete birbirinden ünlü isimler katıldı. Eğlenceli kareler de sosyal medyadan paylaşıldı. Bastık ve Akış, akşam da partiyi sürdürdü. Çift, yakın dostlarına önce yemek verdi ardından da müzik eşliğinde eğlendi.

Tolga Akış kimdir: Tolga Akış 1984 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite için geldiği istanbul’da erken yaşta çalışmaya başladı. TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali’nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. Bir süredir şarkıcı ve oyuncu Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış’ın önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Aynı zamanda nişanlısının menajerliğini yapan Tolga Akış, Zeynep Bastık'ı konserlerinde de yalnız bırakmıyor.

Zeynep Bastık kimdir: Ezhel’in “Felaket” şarkısını yeniden yorumladıktan sonra sosyal medya gündemine oturan Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle hayatı müzikle içe içe geçti.

İlköğretim ve liseyi İzmir’de okudu. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında “Anadolu Ateşi” ile profesyonelleştirdi. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Zeynep Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri aldıktan sonra kariyerine oyunculukla başladı.

Müzik hayatına ise Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak başlayan Bastık, TV’de de ilk olarak Dalkılıç’ın “Bir Güzellik Yap” albümündeki “Lüzumsuz Savaş” düeti ile tanındı. Dalkılıç’ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında ilk single’ı olan “Fırça”yı müzikseverlere sundu. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verdi. Gençlik dizileri olan Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.

Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel’in “Felaket” isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Türkiye’nin gündemine oturan Emine Bulut olayına da sessiz kalmayan Zeynep Bastık, Çeşme Amfi Tiyatro'daki konserinin tüm gelirini Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını söyledi. Bastık, bu paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı.