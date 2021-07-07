Deniz Baykal cephesinden dikkat çeken kaset çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) genel başkanlık koltuğundan bir kaset kumpası ile indirilen Deniz Baykal'ın kendine yakın isimlerle birlikte partiden tasfiye edilmesi için harekete geçilmişti. Baykal, avukatı Muzaffer Yılmaz aracılığıyla yaşananlara cevap verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) tasfiye edilmek istenen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kendisini hedef alan iddialara avukatı aracılığıyla cevap verdi.

Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Müvekkil Sayın Deniz Baykal; Korkmaz Karaca'nın hiçbir zaman kendisinin danışmanlığını yapmadığını, Korkmaz Karaca'nın Antalya'da veya başka bir yerde hiçbir bayanı kendisi ile bir araya getirip tanıştırmadığını, böyle bir olayın söz konusu olmadığını, Korkmaz Karaca'nın kendisinin genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk kurultayda CHP Parti Meclisine girdiğini ifade etmiştir.

"Kaset kumpas davasını inceleyin"

Sayın Deniz Baykal, uzun süre CHP Genel Başkanı olarak bu ülkeye hizmet etmiş, demokrasiye ve cumhuriyetin değerlerine inanmış, Atatürkçü ve üniter yapının vazgeçilmez bir savunucusudur. Bu aşamada Deniz Baykal'a yapılan tüm saldırılar, Deniz Baykal'ın siyasi düşünce ve çizgisine yapılan ve bu düşünceyi yok etmeyi amaçlayan saldırılardan başka bir şey değildir. Bu saldırıları gerçekten anlamak isteyenler var ise 11 yıldır yargılaması devam etmekte olan kaset kumpas davasını incelemelerini tavsiye ederiz." (Yeni Şafak)