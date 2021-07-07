Sakarya Sapanca'daki iki cesedin kimliği meme silikonundan tespit edildi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde parçalara bölünen başsız cesetlerin kadının göğüslerindeki silikonun seri numarasından 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi. İranlıların kimlikleri operasyon sürdüğü için açıklanmadı.

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SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta 1 Temmuz'da sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Arazide gömülü hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.

Testere kullanmışlar

Savcının ve olay yeri inceleme ekibinin değerlendirmelerinin ardından kısmen çürümüş olan ceset parçaları kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopsi merkezine götürüldü. Kadın ve erkek cesetleri toplam 13 parçaya bölünürken testere veya kesici aletin kullanıldığı belirlendi. Cesetlerin başlarıysa bulunamadı.