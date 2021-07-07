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Sakarya Sapanca'daki iki cesedin kimliği meme silikonundan tespit edildi

Sakarya Sapanca'daki iki cesedin kimliği meme silikonundan tespit edildi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde parçalara bölünen başsız cesetlerin kadının göğüslerindeki silikonun seri numarasından 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi. İranlıların kimlikleri operasyon sürdüğü için açıklanmadı.

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SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta 1 Temmuz'da sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Arazide gömülü hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.

Testere kullanmışlar

Savcının ve olay yeri inceleme ekibinin değerlendirmelerinin ardından kısmen çürümüş olan ceset parçaları kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopsi merkezine götürüldü. Kadın ve erkek cesetleri toplam 13 parçaya bölünürken testere veya kesici aletin kullanıldığı belirlendi. Cesetlerin başlarıysa bulunamadı.

Meme silikonundan kimlikleri tespit edildi

Yapılan otopsi sırasında kadının göğsünde silikon olduğu belirlendi. Silikonun seri numarasından satan firma ve operasyonun nerede gerçekleştirildiğini tespit eden Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu olduğu belirlenen kadının kimliğini saptadı. Yanında cansız bedeni bulunan erkeğin de İranlı olduğunu belirleyen polis, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Polis, cinayetin yüklü miktarda alacak-verecek meselesi nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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