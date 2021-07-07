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ABD'de kısırlaştırılan yüzlerce kişiye tazminat ödenecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de kısırlaştırılan yüzlerce kişiye tazminat ödenecek

ABD'nin California eyaletinin çocuk sahibi olmaya uygun olmadığı gerekçesiyle kısırlaştırılan yüzlerce kişiye tazminat ödemeye hazırlandığı bildirildi.

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ABD'nin California eyaletinde kısırlaştırılan binlerce kişiye tazminat ödenmesine ilişkin karar kabul edildi.

California Valisi Gavin Newsom'ın onayının ardından yürürlüğe girecek karar uyarınca California, Virginia ve Kuzey Carolina'nın ardından yaşları 13'e kadar varan 'kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödeyen üçüncü eyalet' olacak.

California'da zorla kısırlaştırma uygulamaları 1909'lara kadar giderken resmi rakamlarda 20 binden fazla kişinin kısırlaştırıldığına işaret ediliyor.

Karar kapsamında cezaevlerinde zorla kısırlaştırılan mahkumlara da tazminat ödeneceği kaydedilirken ABD'li insan hakları aktivistleri tazminattan kısırlaştırma mağdurlarından hayatta olan yaklaşık 600 kişinin yararlanabileceğini belirtiyor.

Eyalette 2014'te çıkan yasaya göre cezaevlerinde doğum kontrol amacıyla kısırlaştırma uygulamaları yasaklanırken 'zorunlu sağlık gerekçeleriyle' kısırlaştırmaya devam edilmişti.

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