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Rekor sıcaklıklar Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Rekor sıcaklıklar Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Kanada ve İskandinavya'da ölümlere sebep olan rekor sıcaklıklar görülüyor. Önümüzdeki günlerde Avrupa'ya gelmesi beklenen sıcaklıkların Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Prof. Dr. Kadıoğlu dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Avrupa, OMEGA hava akımını karşılamaya hazırlanıyor. Kanada ve İskandinavya'da aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700'ü geçti. Tahminlere göre kuzeye yükselmesi beklenen hava akımı rekor sıcaklıklara neden olabilir. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na göre bu dönemde Türkiye'de yağışlar sürecek. 

Omega Türkiye'yi nasıl etkileyecek? 
Kadıoğlu, yağış aralıklarının değiştiğini söyledi. İstanbul ve Marmara başta olmak üzere yerel sağanaklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu. Kadıoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:  

Türkiye'nin kuzeybatısı önümüzdeki hafta başında da serin kalmaya devam edecek. Türkiye, OMEGA blokajının alçak basınçlarına karşılık geldiği için bizim yukarı seviyelerimiz soğuk oluyor. 

Yukarı seviye soğuk olduğu zaman gök gürültülü sağanak yağışlar oluyor. Aslında ilkbaharda bu yağışlar pek olmadı. Geçen sene daha fazla oluyordu. Haziran ve Temmuz'a kayma oldu. Yukarı seviyede hava soğuk olunca bu tür yağışlar normaldir.

Yerel yağışlar bunlar. O yüzden bir kişi o gün başka bir yere gitmediyse, 'bugün hava tahmini tutmadı' diyebiliyor. Ya da bulunduğu semte göre bir yere giden insanlar, gittikleri yerde sele, yağmura kapılabiliyor. 

KAYNAK: NTV

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