Ekonomistler Merkez Bankasının faizi sabit bırakacağı tahmininde bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) 14 Temmuz Çarşamba günkü toplantısına ilişkin beklenti haftalık repo faizinin yüzde 19.00 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu.

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Foreks anketinde faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunan 21 ekonomistin 5'i dördüncü çeyrekte, 4'ü ekim ayında faiz değişikliğine gidileceği görünüşü savunurken 2'si aralıkta, 1'i ise 2021 Mart ayında faiz değişikliği kararı alınacağı tahmininde bulundu.

2021 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 16 ekonomistin medyan tahmini yüzde 17.50 seviyesinde gerçekleşti.

Yıl sonu anketine ilişkin en düşük faiz tahmini yüzde 16.50, en yüksek tahmin ise yüzde 19.00 seviyesinde oluştu.

Geçen ayki ankette de yıl sonu faiz beklentisi yüzde 16.00 seviyesinde bulunurken tahminler yüzde 16.00-18.00 aralığında oluşmuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisine karşın 200 baz puanlık artırım kararı ile faizi yüzde 19.00'a yükseltmiş nisan, mayıs ve haziran aylarında ise faizi beklentilere paralel olarak yüzde 19.00 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Ankette 18 ekonomistin yüzde 20.50 seviyesinde bulunan O/N ve yüzde 23.50 seviyesinde bulunan GLP için medyan tahmini de değişiklik olmayacağı yönünde gerçekleşti.