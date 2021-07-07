CHP'nin TEİAŞ yalanına İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den destek geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak'ın Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) özelleştirilmesi ile ilgili yalan açıklamalarına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den destek geldi.

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"Tekrarlanan yalan gerçeğe dönüşür" ilkesiyle hareket eden muhalefet Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) özeleştirmesi konusunda da aynı algı oyununu devam ettiriyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) yalanı üzerine yaptığı açıklamaya rağmen yalanı devam ettirerek, "Yine bu kürsüden gündeme getirdiğim elektrik dağıtım şirketleri üzerinden yapılan yağma yetmedi şimdi de toptan satışa niyetlendiler" ifadelerini kullandı.

CHP'nin iddiası yalanlanmıştı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın iddiaları üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yaptığı açıklamada özelleştirme yönteminin halka arz olduğu yinelenirken TEİAŞ'taki çoğunluk hissesinin kamuda kalacağı ve kamu kontrolünün kesin surette devam edeceği ifade edildi.

Şirketin herhangi bir kişi veya kuruma blok satışının veya işletme hakkının devrinin söz konusu olmadığı vurgulandı.