MİT hedef gözeterek öldürme operasyonlarında dünyada ilk üçte yer aldı

Genelkurmay Elektronik Sistemleri'nin Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) bağlanması istihbaratı daha da güçlü hale getirdi. MİT, hedef gözeterek öldürme anlamına gelen 'targeted killing' operasyonlarında dünyada ilk üçte yer alıyor.

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Türk güvenlik güçleri terörle kaynağında mücadele konsepti ile büyük başarılara imza atıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonlarla son iki yıl içinde eylem hazırlığı içinde olan ya da birçok farklı eylemin sorumlusu olan kırmızı kategoride aranan teröristleri etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'nın sözde başkanlık konseyi üyesi, PKK sözde yürütme konsey üyesi, PKK/YPJ Star sorumlusu, PKK dış işler sorumlusu, PKK maliye sorumlusu, PKK sözde gümrük sorumlusu, PKK sözde Sincar sorumlusu, PKK sözde özel kuvvetler sorumlusu ve PKK sözde Suriye sorumlusu gibi birçok teröristin teknik istihbarat, alan ve insan istihbaratı eşgüdümüyle etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütünün nefesi kesildi, tükenerek bitme noktasına geldi.

Terör uzmanları, başarılı operasyonlarda MİT'in sınır ötesi yerel istihbarat ağının etkinliğine dikkat çekiyor.

Planlamada kilit rol

Son dönemde terörle mücadelede terör örgütü PKK özelinde sessiz bir devrim gerçekleşiyor. Hedefini net olarak belirleyerek nokta operasyonlar gerçekleştiren TSK ve MİT, sivillerin korunmasına da özel hassasiyet gösteriyor. PKK'lı sözde üst düzey hedeflerin tespiti, takibi ve nokta operasyonu planlamasında MİT'in kilit rolü öne çıkıyor. MİT'in tek sivilin burnu kanamadan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerini Türkiye sınırından 200 kilometre mesafede etkisiz hale getirmesi teröristlere, "Nerede olursanız olun sonunuz aynı" mesajını veriyor.

Teknolojik istihbaratın en önemli ayaklarından yerli ve milli SİHA'lar operasyonlarda büyük rol üstleniyor. Terörle mücadelede oyun değiştirici kritik bir rol üstlenen İHA ve SİHA'ların terör örgütü PKK üzerinde paranoyaya varan moral kırıcı bir etki yarattığı teslim olan ve canlı yakalanan teröristlerin ifadelerine de yansıyor.

Son yapılan değişiklikle Genelkurmay Elektronik Sistemleri'nin MİT'e bağlanması istihbaratı daha da güçlü hale getirdi. MİT, hedef gözeterek öldürme anlamına gelen 'targeted killing' operasyonlarında dünyada ilk üçte yer almasının Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği başarıyı gözler önüne seriyor.

Sivillere tam koruma

Kritik üst düzey PKK'lı teröristlerin oyun dışına çıkarılması örgüt içindeki emir komuta düzenini sekteye uğratıyor. Eski kadroların yerine getirilen PKK'lı teröristler de ya istihbaratın yeni hedefi oluyor ya da başarısız olup tasfiye ediliyor.

Sözde üst düzey terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirildiği operasyonlar sivil hassasiyeti gözetilerek yerleşim yerleri dışında gerçekleştiriliyor.

Terör örgütü PKK'ya üst düzeyde verdirilen kayıplar örgüt tarafından gizlenmeye çalışılsa da yapılan açıklamalarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının künyesi, faaliyet alanları, örgütsel geçmiş ve güncel pozisyonu hakkında MİT tarafından detaylı bilgilerin paylaşılması terör örgütü PKK'nın oyununu boşa çıkarıyor.