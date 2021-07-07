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Türkiye 7 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 7 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 225 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 55 milyon 349 bin 378'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59.42, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 26.11 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 36 milyon 879 bin 365'i birinci doz, 16 milyon 209 bin 662'si ikinci doz, 2 milyon 260 bin 351'i üçüncü doz olmak üzere toplam 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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