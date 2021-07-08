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Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Zamlı maaşlar bayramdan önce ödenecek işte o tarih

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Zamlı maaşlar bayramdan önce ödenecek işte o tarih

Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri de 13-16 Temmuz arasında hesaplarda olacak...

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Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. SGK'lılar 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı 15'inde, Bağ-Kur'lular 16'sında paralarını alacak. SSK'lıların zamlı aylıkları ve bayram ikramiyeleri ise, maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz'da alanlar için 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuzda alanlar için 14 Temmuz'da ödenecek.

Kurban Bayramı ikramiyeleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı. Yazılı açıklama yapan Bakan Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Maaş ve ikramiye birlikte ödenecek

"Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.
 Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." 

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