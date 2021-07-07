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HABER /  POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu telefonda görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Akar ile Austin görüşmesinde Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenli şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı.

Olumlu ve yapıcı geçen görüşmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

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