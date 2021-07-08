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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca annesi ve yeğenini kaybeden Yeter hemşireyi unutmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca annesi ve yeğenini kaybeden Yeter hemşireyi unutmadı

Bir hafta arayla annesi ve yeğenini kaybetmesine rağmen izin almadan aşılama çalışmaları için görevinin başına dönen Yeter hemşirenin, özverili çalışmaları Sağlık Bakanı Koca’nın dikkatini çekti.

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Koronavirüs sürecinin gizli kahramanlarından olan sağlıkçılar, aşılama çalışmalarında da hız kesmezken, Aydın’ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Yeter Alaçam’ın özverili çalışması Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da dikkatini çekti.

Covid-19 ve aşılama birimlerinde çalışan Yeter hemşirenin, bir hafta arayla anne ve yeğenini kaybetmesine rağmen izin almadan görevinin başına geldiğini ifade eden Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, salgını en iyi bilen sağlıkçıları tebrik ederek aşının önemine vurgu yaptı.

Bakan Koca, Yeter hemşire ilgili yaptığı paylaşımda, “Didim’deki Devlet Hastanemizin Covid-19 servisi ve aşılama biriminde çalışan Hemşire Yeter Alaçam, annesiyle yeğenini bir hafta arayla kaybetmesine rağmen, izin almadan, kısa süre sonra görevine devam etti. Salgını en iyi bilen, sağlıkçılar. Aşı olmanın, aşı yapmanın önemini de” ifadelerine yer verdi.

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