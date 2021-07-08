CHP'den 'Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu' sözlerine ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Altay, Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Kuşoğlu'nun, parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmek istemesi ve ilan etmesi gayet doğaldır. Ama kararı verecek olan Millet İttifakı'dır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklaması hatırlatılarak, cumhurbaşkanı adaylarının netleşip netleşmediği yönündeki soruya Altay, "Her CHP'li, genel başkanını cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Bu, doğal ve doğru olandır. Ancak Genel Başkanımızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Sayın Kuşoğlu'nun, parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmek istemesi ve ilan etmesi gayet doğaldır. Ama kararı verecek olan Millet İttifakı'dır. " yanıtını verdi.

Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal ile ilgili sözlerine yönelik değerlendirmesi sorulan Altay, "CHP'de genel başkanlık yapmış hayatta olan ve olmayan bütün önceki genel başkanlarımız bizim için saygındır, saygıdeğerdir, kıymetlidir." dedi.