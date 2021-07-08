BIST 1.388
DOLAR 8,72
EURO 10,30
ALTIN 506,16
HABER /  DÜNYA
ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

Afgan halkı Türk askerini bekliyor

Afgan halkı Türk askerini bekliyor

Afgan halkı ve devleti, Türk bayrağını ve Türk askerini Afganistan’da görmek istiyor” yorumu yapılıyor.

Abone ol

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür Farahmand, “Dünya, Taliban’a ‘Dur’ demezse en fazla 5 yıl sonra Taliban tüm ülkelere terör tehdidi oluşturacak. Afgan halkı ve devleti, Türk bayrağını ve Türk askerini Afganistan’da görmek istiyor” dedi.
ABD’nin Afganistan’dan geri çekilme kararının ardından, ülkede bulunan diğer Alman ve İtalyan askerleri de ülkelerine döndü. Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın işletme ve güvenliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülmesine yönelik teknik görüşmeler ise halen sürüyor.

Durum farklılaştı

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür Farahmand, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ABD ile Taliban arasındaki anlaşmaya göre burada ortak devlet kurulması lazım. Yani mevcut etnik ve siyasi grup temsilcileri ile Taliban’ın bir araya gelerek ortak devlet kurması gerekiyor. Afganistan’daki tüm etnik ve siyasi gruplar böyle bir durumda Taliban’ın yüzde 50’nin altında bir oranla temsiliyetini istiyorduk. Ancak Taliban saldırıları başlattıktan sonra durum farklılaştı.”

'Türk askeri hep saygı ve sevgi görmüştür'

Türk ordusunun Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlaması ile ilgili de şunları kaydetti:

“Türkiye, Afganistan’da İslami ülkelerin lideri olarak tanındığı için çok seviliyor. Ayrıca Afganistan ile Türkiye’nin 100 yıllık bir dostluğu var. Türk askeri hep saygı ve sevgi görmüştür. Öyle ki Afganistan’da görev yapan diğer yabancı askerler kendi arabalarında Türk bayrağı takarak gezerlerdi. Çünkü Türklere kimsenin saldırmayacağını bilirlerdi. O yüzden Türk bayrağını ve askerini burada herkes istiyor.” 

ÖNCEKİ HABERLER
Hande Ünal kimdir kaç yaşında ailesi anne ve babası kimdir?
Hande Ünal kimdir kaç yaşında ailesi anne ve babası kimdir?
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Zonguldak'ta 4 kişide Delta varyantı tespit edildi: 50 kişi karantinada
Zonguldak'ta 4 kişide Delta varyantı tespit edildi: 50 kişi karantinada
Yerli aşı Turkovac bir sonraki aşamaya geçiyor!
Yerli aşı Turkovac bir sonraki aşamaya geçiyor!
Meteorolojiden 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteorolojiden 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Türkiye'de de yapılıyor! BioNTech aşısının koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi
Türkiye'de de yapılıyor! BioNTech aşısının koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi
İYİ Parti'den Can Ataklı'nın yalanına sert cevap! Seçmenimizin yüzünü yere düşürmeyiz!
İYİ Parti'den Can Ataklı'nın yalanına sert cevap! Seçmenimizin yüzünü yere düşürmeyiz!
Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Zamlı maaşlar bayramdan önce ödenecek işte o tarih
Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Zamlı maaşlar bayramdan önce ödenecek işte o tarih
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal görevden alındı! Yeni TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş oldu
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal görevden alındı! Yeni TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş oldu
EURO 2020'de Danimarka'yı uzatmada geçen İngiltere finale yükseldi
EURO 2020'de Danimarka'yı uzatmada geçen İngiltere finale yükseldi