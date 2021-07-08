İstanbul'da bavulda ceset! Vahşet sadakatsiz eşin işi çıktı: Kokmasın diye tuzlamışlar

İSTANBUL Fatih'te bir evden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, kokunun kaynağı olan bavulu açtıklarında şoke oldu. Bavuldan çürümeye başlamış erkek cesedi çıktı. Bütün vahşeti, öldürülen adamın karısı ile onun sevgilisinin yaptığı düşünülüyor.

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Süreç, Fatih'te Fatih Hırka-i Şerif mahallesinde bulunan bir adresten geçen gün gelen kötü kokular üzerine başladı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri geldi.

Ekipler, kokunun yayıldığı evi tespit edip, içeri girdi. Sabah'ın haberine göre, belirlenen dairenin kapısı açıldığında koridorda streç filimle sarılmış büyük boy bir bavul görüldü. Bavulun etrafından akan sıvıların kokuyu yaydığı belirlenince bavul açıldı.

Bavulda battaniyeye sarılı üzerine kaya tuzu dökülmüş bir erkek cesedi bulundu. Savcılıkça yapılan olay yeri incelemede, dairede iki çocuklu Iraklı bir çiftin ikamet ettiği belirlendi. Komşuların iddiasına göre, ölen kişinin eşi Hatıca A., çocuklarıyla birlikte 30 Haziran'da Kuzey Irak'a gitti.

Bu sırada, erkek cesedinde meydana gelen çürüme nedeniyle kimliği sadece komşuların beyanıyla belirlenmeye çalışıldı. Muhammod A.'ya ait olduğu düşünülen şahsın katilinin kimliğinin belirlenmesi için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ceset, bavul içerisinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sevgilisiyle birlikte plan yapıp kocasını öldürmüş!

Olayla ilgili soruşturma sürerken savcılık ölen adamın sevgilisiyle birlikte adamın mal varlığına konmak için cinayet planını hazırladıkları ve uyguladıktan sonra Beyrut'a geri döndükleri ihtimali üzerinde duruyor.