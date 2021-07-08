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Zonguldak'ta müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı! Son anda...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı! Son anda...

ZONGULDAK'ın Ormanlı beldesinde meydana gelen sel felaketi sırasında müşterisini tıraş eden bir berber işyerini basan sel sularından son anda kurtuldu.

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Ormanlı beldesinde sabah saatlerinde sel felaketi yaşandı. Aşırı yağışların ardından dereyle birlikte gelen sel felaketi nedeniyle beldedeki bir çok ev, işyeri ve araçlar sular altında kaldı. Sel felaketinin mağdurlarından biri de Recep Tosuncuk oldu. Dehşet anlarını anlatan Tosuncuk, "Bu olay sabah saatlerinde oldu. Canımızı zor kurtardık. Müşterimi tıraş ediyordum. Zor kaçtık. Aniden kaçtık" diye konuştu. Tosuncuk'un işyerindeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Bir vatandaş da boğulmaktan son anda kurtulduğunu anlatarak, "Bir anda su bastı. Tamirat yapıyordum. Son anda kaçtım. Yoksa burada boğulacaktım. Eşyalarım falan hep kullanılamaz hale geldi" diye ifade etti.
Öte yandan oluşturulan kriz masası sonrası ekipler işyerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

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