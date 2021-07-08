Murat Övünç kimdir aslen nereli kaç yaşında Murat Övünç ailesi

Son günlerde oğlu Burakcan'ın trafikte sabanca ile magandalık yapması ile gündeme gelen Murat Övünç, özel hayatı ile sık sık merak ediliyor. Ermeni bir iş adamı ile sevgili olan Murat Övünç, bir kez evlilik yaptı. 53 yaşında olan Murat Övünç aslen Vanlı ve geleneksel bir aileden geliyor.

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Son günlerin olaylı ismi Murat Övünç'ün hayatı takipçileri tarafından merak edilmekte. Sosyal medya üzerinden çektiği videolarla adını tüm Türkiye’ye duyuran Murat Övüç’ün hayatı sizlerle. İşte Murat Övüç Kimdir? Murat Övüç Öğlu ve Sevgilisi hakkında bilgi.

1968 yılında Van’da dünyaya gelen Murat Övüç, ailenin 5. Çocuğudur. Eğitimi için İstanbul’a gelen Murat Övüç, ilk olarak Pertevniyal Lisesi’ni daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünü bitirerek mezun olmuştur. Ünlü olmadan önceki hayatında ünlüler dahil birçok kişiye tarot falı baktığını söylemiştir.

6 yıldır evli kaldığını ve Burak Can adında bir çocuğu olduğunu söyleyen Murat Övüç, bu evliliği zorla yaptığını dile getirmektedir. Eşcinsel olduğunu ilk kez ablasına açıklayan Murat Övüç, sırrını ailesinden bir süre saklamayı başarsa da babası vefat ettikten sonra Murat Övüç karısı’ndan boşanarak gerçek kişiliğini ortaya çıkartmıştır. Boşanma sonrası tüm ailesi ile arası açılan Murat Övüç oldukça zor zamanlar geçirdiğini söylemektedir. Murat Övüç eski hallerinin hep sakallı olduğunu dile getirmektedir.

Hayatına tek başına devam eden Murat Övüç’ün evinde sadece kuru ekmek vardı. Hamburgercilerden bedava aldığı ketçapları evindeki ekmekle beraber yiyordu. Bu yüzden zor durumdaki insanlara elinden geldiğince yardım ettiğini açıklamıştır.

Aynı zamanda Murat Övüç, 17 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan Benim Adım Osman adlı filmde rol almışlar. Günümüzde ise mekanlara giderek canlı performans göstermektedir.

20 yaşındaki oğlu Burak Can’ın tüm ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığını dile getiren ünlü fenomen Murat Övüç, kendi hayatından çok oğlunun hayatına önem verdiğini söylemektedir. Dünya genelinde sorun olan Covid-19 salgını sonrası Burak Can’ı ve kız arkadaşını Amerika’ya hayat kurmak için göndereceğini açıklamıştır.

Yaptığı bir röportajda Murat Övüç sevgilisinin bir Ermeni olduğunu ve Amerika’da yaşadığını söylemiştir. Ramazan ayında da para göndererek buradaki yardıma ihtiyacı olan insanlara koliler dağıtmışlar. Murat Övünç instagram hesabı üzerinden her geçen gün takipçi kazanmaya devam etmektedir.