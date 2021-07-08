BIST 1.387
DOLAR 8,72
EURO 10,31
ALTIN 506,42
HABER /  GÜNCEL

'Ne kadar güzelsin' deyip sarılmaya çalıştı! Yargıtay: Sanık 'cinsel taciz'den yargılanmalı

'Ne kadar güzelsin' deyip sarılmaya çalıştı! Yargıtay: Sanık 'cinsel taciz'den yargılanmalı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ‘Sen ne güzel kızsın’ diyerek genç kıza sarılmaya çalışan kişiye ‘basit cinsel taciz’ suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek mahkeme, genç kıza sarılmaya çalışan sanığın ‘cinsel taciz’ suçundan hüküm giymesi gerektiğine karar verdi.

Abone ol

Genç kızın yanına yaklaşan adam, bedenî temasta bulunmaksızın 'Sen ne güzel bir kızsın' diyerek sarılmaya teşebbüs etti. Genç kız, 'Bağırırım' deyince kaçan şüpheli, kısa sonra polis ekiplerince yakalandı. Genç kızın şikayetçi olduğu şüpheli hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit cinsel taciz’ suçundan dava açıldı.

Mahkeme, basit cinsel saldırı suçundan sanığı mahkum etti. Kararı savcı temyiz edince devreye Yargıtay 14. Ceza Dairesi girdi. Emsâl kararda şu ifadelere yer verildi:

“Oluşa uygun kabule göre, sanığın olay günü mağdureye yönelik temasta bulunmaksızın ‘Sen ne güzel bir kızsın’ diyerek sarılmaya çalıştığı eylemde, mağdurenin bağıracağını söylemesi şeklindeki karşı koymasının aşılabilir bir engel olması ve mevcut haliyle sanığın mağdureye dokunmaktan gönüllü olarak vazgeçip, o ana kadar meydana gelen eylemin 5237 sayılı TCK'nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturması karşısında, bu suçtan hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek basit cinsel saldırı suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Övünç kimdir aslen nereli kaç yaşında Murat Övünç ailesi
Murat Övünç kimdir aslen nereli kaç yaşında Murat Övünç ailesi
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Zülfü Livaneli cumhurbaşkanı adayı mı olacak yoksa asıl hedefi İmamoğlu mu?
Zülfü Livaneli cumhurbaşkanı adayı mı olacak yoksa asıl hedefi İmamoğlu mu?
Tolga Akış kaç yaşında mesleği nedir anne ve babası kimdir?
Tolga Akış kaç yaşında mesleği nedir anne ve babası kimdir?
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
İstanbul'da bavulda ceset! Vahşet sadakatsiz eşin işi çıktı: Kokmasın diye tuzlamışlar
İstanbul'da bavulda ceset! Vahşet sadakatsiz eşin işi çıktı: Kokmasın diye tuzlamışlar
Zonguldak'ta müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı! Son anda...
Zonguldak'ta müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı! Son anda...
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın hesabı şaştı: 64 milyonu duyunca teslim oldum
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın hesabı şaştı: 64 milyonu duyunca teslim oldum
12 ülkeden bilim insanı ayaklandı! İngilterenin korona planına tepki var
12 ülkeden bilim insanı ayaklandı! İngilterenin korona planına tepki var
CHP'den 'Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu' sözlerine ilişkin açıklama
CHP'den 'Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu' sözlerine ilişkin açıklama