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Bursa'ya Japonya'dan hayvan getiriyorlar! Masaj yapılarak büyütülüyor kilo fiyatı şaşırttı

Bursa'ya Japonya'dan hayvan getiriyorlar! Masaj yapılarak büyütülüyor kilo fiyatı şaşırttı

BURSA'da girişimci baba-oğul, Japonya'dan getirdikleri sığırları masaj yaparak büyütüyor. Yurt dışından da sipariş alan sığır etinin kilo fiyatı duyanı şaşırtıyor.

Bursa'ya Japonya'dan hayvan getiriyorlar! Masaj yapılarak büyütülüyor kilo fiyatı şaşırttı

Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftlik kuran Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey, Japon ırkı ‘wagyu' cinsi sığır yetiştiriciliği yapıyor. Japonya'dan gelen bu sığırların eti lezzetiyle ünlü.

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Bursa'ya Japonya'dan hayvan getiriyorlar! Masaj yapılarak büyütülüyor kilo fiyatı şaşırttı

Sahipleri ve özel bakıcılar tarafından beslenen sığırların kilosu bin 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Stressiz ortamda beslenen bu hayvanların eti çok makbul.

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Bursa'ya Japonya'dan hayvan getiriyorlar! Masaj yapılarak büyütülüyor kilo fiyatı şaşırttı

İzmir'in Torbalı ilçesinde mağazası, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ise çiftliği olan Günbey ailesine yurt dışından özel siparişler geliyor. 

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Bursa'ya Japonya'dan hayvan getiriyorlar! Masaj yapılarak büyütülüyor kilo fiyatı şaşırttı

Yaklaşık 60 gün bekletiliyor: Kasap baba ve oğul, kestikleri bu sığırların etlerini kaya tuzunda 40 ila 60 gün arasında dinlendirip müşterilerine sunuyor. Bu etler bıçak yardımı olmadan yumuşak dokusu sayesinde elle de parçalanabiliyor.

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