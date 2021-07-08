BIST 1.387
DOLAR 8,72
EURO 10,31
ALTIN 506,42
HABER /  SAĞLIK
ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

Osman Müftüoğlu'nden virüsü dize getirme önerisi: virüsü evcilleştirebiliriz!

Osman Müftüoğlu'nden virüsü dize getirme önerisi: virüsü evcilleştirebiliriz!

Osman Müftüoğlu koronavirüs ile mücadelede virüsü evcilleştirme şansımızın olduğunu söyledi ve uyardı.

Abone ol

Koronavirüs pandemisiyle en önemli rahatlatıcı etken olan aşılama son sürat devam ederken Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu virüsün evcilleştirilme şansı olduğunu söyledi.

Ve görünen o ki eğer bu hızla devam edebilirsek çok değil, 3-4 ay içinde salgını önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız. Ama bilelim ki mevcut ve oluşabilecek muhtemel yeni varyantlar, her zaman için önemli birer tehdit olmaya devam edecek.

Gerçi mevcut aşıların çoğu en son tespit edilen Delta ve Delta Plus varyantları dahil, varyantların neredeyse tamamına karşı etkili ve koruyucu gibi görünüyorlar ama yine de bilelim ki her yeni varyant yeni bir risk olarak karşımıza çıkacaktır. Ve yine anlaşılan o ki eğer aşılamayı hızla sürdürebilir ve mümkün olan en kısa zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok insanımızı aşılayabilirsek “virüsü evcilleştirmek” gibi önemli bir şansı da yakalayabilmemiz mümkün olabilecek.

Unutmayalım: Virüsün evcilleştirilmesi onun sıradan bir kış enfeksiyonuna dönmesi haline geliyor.

Bunun için en etkili çare olarak da hızla uygulanan yaygın bir aşılama faaliyeti ve bunun sağlayacağı yüksek düzeyde toplumsal bir bağışıklık gücü gösteriliyor.

ÖZETİ ŞUDUR: Aşılama oranlarını ne kadar yükseltebilir, aşılama hızını ne kadar arttırabilirsek virüsü evcilleştirip sıradan bir kış enfeksiyonu haline getirme şansımız o ölçüde artacaktır.

İŞTE BU NEDENLE aşılamada frene basmamak, hızı kesmemek, daha da önemlisi çevremizdeki kararsızları ikna edip bir an önce aşılanmalarını sağlamak şu anda en önemli önceliklerimizdir.

TEKRARLIYORUM: Bu virüs de evcilleştirilebilir. Çaresi ise yaygın bir aşılama faaliyeti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'in danışmanı Murat İde Can Ataklı ile dalga geçti
Meral Akşener'in danışmanı Murat İde Can Ataklı ile dalga geçti
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
BDDK'dan vatandaşa ve iş dünyasına kolaylık adımları
BDDK'dan vatandaşa ve iş dünyasına kolaylık adımları
Hatay'da 'tekme attı, gömleğimi yırttı' deyip anlattı! 5 dakika sonra...
Hatay'da 'tekme attı, gömleğimi yırttı' deyip anlattı! 5 dakika sonra...
Murat Övünç'ün evli olan Ermeni iş adamı sevgilisi kimdir?
Murat Övünç'ün evli olan Ermeni iş adamı sevgilisi kimdir?
Japonya'dan Türkiye dahil 15 ülkeye zorunlu karantina
Japonya'dan Türkiye dahil 15 ülkeye zorunlu karantina
İstanbul'da 'yüzümün yarısı elimdeydi' deyip dehşeti anlattı: Saçını okşayınca...
İstanbul'da 'yüzümün yarısı elimdeydi' deyip dehşeti anlattı: Saçını okşayınca...
'Ne kadar güzelsin' deyip sarılmaya çalıştı! Yargıtay: Sanık 'cinsel taciz'den yargılanmalı
'Ne kadar güzelsin' deyip sarılmaya çalıştı! Yargıtay: Sanık 'cinsel taciz'den yargılanmalı
Murat Övünç kimdir aslen nereli kaç yaşında Murat Övünç ailesi
Murat Övünç kimdir aslen nereli kaç yaşında Murat Övünç ailesi
Zülfü Livaneli cumhurbaşkanı adayı mı olacak yoksa asıl hedefi İmamoğlu mu?
Zülfü Livaneli cumhurbaşkanı adayı mı olacak yoksa asıl hedefi İmamoğlu mu?