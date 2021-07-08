Pereira istedi yönetim harekete geçti! Fenerbahçe'de 3 transfer birden

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira, sağ bek, sol bek ve forvete mutlaka transfer yapılmasını talep etti. Yönetim, Pereira'nın talebini karşılamak için çalışmalara başlarken görüşme yapılan isimler ortaya çıktı. Mesut Özil de transfer için devreye girdi.

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Başkan Ali Koç ve kurmayları teknik direktör Pereira'nın işaret ettiği bölgelere transfer yapmak için 3 yıldız isimle görüşmelere başladı. İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmesinin detayları...

Mesut devrede

Arsenal'in gözden çıkardığı 28 yaşındaki oyuncunun iki takımdan birini tercih edeceği belirtiliyor. Bosnalı oyuncuya teklifini yapan sarı-lacivertliler, ikna etmek için eski takım arkadaşı Mesuz Özil'i de devreye soktu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Kolasinac'ın da Mesut Özil etkisiyle Fenerbahçe'ye 'Evet' demesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık olarak geçiren Bosna Hersekli futbolcunun piyasa değeri 6.5 milyon Euro...

Sağ bek için gündemdeki isim

Sağ beke ise Atletico Madrid'de şans bulamayan Sime Vrsaljko düşünülüyor. İspanyol basını, Atletico'nun Hırvat bekten para kazanmak istediğini, oyuncunun da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı.

Roma ve Arsenal'in Vrsaljko için sadece bilgi aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe'nin bu konuda ideal adres olduğu yorumu dikkat çekti. Vrsaljko'nun da Türkiye'de oynama fikrine soğuk bakmadığı, görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Muriqi için kiralama teklifi

Forvette ilk hedeflerden Vedat Muriqi için Lazio'ya kiralama teklifi yapıldı, yanıt bekleniyor. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin onay vermesi halinde Muriqi kadroya dahil edilecek.

Kosovalı yıldızın da Fenerbahçe'ye dönmeye olumlu baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor. Golcü listesinde yer alan Marko Arnautovic'in ise istediği yıllık 4 milyon euro ve 3 senelik sözleşme şartlarının ağır bulunduğu öğrenildi.