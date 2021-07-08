Özgür Demirtaş ve Hilal Kaplan Twitter'da birbirine girdi! Akbank tartışması trollere sıçradı

Akbank’ta yaşanan dijital krizi Özgür Demirtaş ve Hilal Kaplan arasında kavga patlattı. Demirtaş Hilal Kaplan’a ‘trollerini üzerimden çek’ diye tepki gösterdi.

Abone ol

Twitter, Özgür Demirtaş ve Hilal Kaplan'ın tartışmasıyla çalkalandı. Akbank'taki krizle başlayan atışma Kaplan'ın Trump'a sorduğu soruyla devam etti. Demirtaş Kaplan'a trol derken, Kaplan "Senin gibi Amerikan uşağı değilim." cevabı verdi.

Akbank’ta yaşanan sıkıntılar üzerine Twitter’da kullanıcılar Özgür Demirtaş Akbank’ın yönetim kurulu üyesi olduğu için ‘sessiz kalmakla’ suçladı. Demirtaş bunun üzerine Hilal Kaplan’ı etiketleyerek “Hilal: Trollerini üzerimden çek. Eğer sizden korktuğumu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Trollerini üzerimden çek.” yazdı.

Hilal Kaplan: Trolbaşı ekonomist görünümlü şovmen

Bunu gören Kaplan, Akbank’taki sorundan Demirtaş’ın da sorumlu olduğu vurgusuyla “Milyonlarca insan yönetiminde olduğun Akbank tarafından mağdur edilmişken, utanmadan mağdur rolü yapma. Trol görmek istiyorsan beni hedef gösterdiğin takipçilerine bak. Trollerim olsaydı, saatlerdir TTde olmazdım; varsa bir trolbaşı alası sensin ekonomist görünümlü şovmen.” şeklinde cevap verdi.

Demirtaş Twitter'da kendi özgeçmişinin dolaşıma sokulmasına tepki göstererek "Zerre kadar zekaları yok bu AKtrollerin. Hiçbir yetkim ve sorumluluğum olmayan, İCRA değil Bağımsız YK üyesi olduğum bankadaki teknik IT ile ilgili arızayı bana bağlamaya çalışırken bir de başarılar ile dolu Biyografimi ekliyorlar twite. Sayelerinde Tabanları da beni tanıyor :-)" dedi

Demirtaş Trump'ın sözlerini hatırlattı Kaplan "Amerikan uşağı değilim" dedi

Özgür Demirtaş, Hilal Kaplan'ın ABD'de Recep Tayyip Erdoğan-Donald Trump basın toplantısında sorduğu soruyu hatırlattı. "Sen bir de utanmadan profiline koyduğun Donald Trump'ın siz gazetecimisiniz Trol müsünüz diye sorduğu kişi değil misin?" diye sorunca Kaplan'dan cevap gecikmedi: "Trump “Devlet gazetecisi misin” demişti; senin gibi Amerikan uşağı olsam öyle demezdi.. Beyaz Saray’da Amerikan Başkanına sorduğum sorudan ancak gurur duyarım. Sen CVleri göndermeye devam et; belki görürler " şeklinde cevap verdi.

Hilal Kaplan: Sen YPG'nin tarafında mısın?

Demirtaş, Hilal Kaplan'ı gazeteci olmamakla suçlayarak "Trump’ın önünde rezil olup rezil olduğunu bile anlayamayacak zekada olmak Hilal: Devletin gazetecisi olmaz. Aynı zamanda Devlet ve Hükümet aynı şey değildir. Gazeteci bağımsız olur. Sen gazeteci değilsin. Ne olduğunu sor kendine." yazdı.

Kaplan da Trump'a sorduğu soruyu savunarak "ABD Başkanı’na “YPG elebaşını ağırlayacak mısın” diye sormak hükümet taraftarlığı ise sen YPG’nin tarafında mı kaldın o zaman? Ayrıca senin beni nasıl tanımladığın umrumda mı sandın damak çikolata :) Beni susturmuş olduğunu sanma diye mecburen yazıyorum artık. Zavallı ya, çattık" diye cevap verdi.

Dünün FETÖ'cüsü!

Demirtaş da Hilal Kaplan'ı FETÖ'cülükle suçlayarak "Dünün FETÖcüsü gelmiş insanları Amerikancılık ile suçluyor... Halk bunları yemiyor artık benden söylemesi." dedi.



Özgür Demirtaş Akbank’taki sıkıntıdan kendisinin sorumlu olmadığını savunan bir açıklama yayınlamak durumunda kaldı. Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Sevgili Arkadaşlar:

Pelikan Trol Merkezi: Aktrolleri üstüme salmış. Akbank YK üyesi olmam üzerinden...

Hepsinin mesajları birbirinin kopyası ve içler acısı.

Ben Akbank BAĞIMSIZ YK üyesiyim. İcracı üye değilim, Murahhas Üye değilim, uzmanlık alanım da IT değil

YK'daki görevim: Makroekonomik öngörüleri paylaşmak!

IT'de böyle bir sorun yaşanmasına da üzüldüm. BİLGİM ve YETKİM dahilinde bir konu değil. En yakın zamanda çözülmesini dilerim, çözülecektir de. Bu konuda sadece Genel Müdür ve İcracı bölümler açıklama yapabilir ben değil+

Şimdi gelelim bu AKTROLLERin çıldırmışcasına yazmasına: Bilmiyorlar mı benim BAĞIMSIZ üye olduğumu? Bilmiyorlar mı benim İcracı Üye OLMADIĞIMI? Bilmiyorlar mı benim IT ile ilgili bir YETKİMİN veya Yönetimimin olmadığını? ELBETTE biliyorlar peki neden böyle saldırılar var?+

Çünkü:

Başka alanlardan bana sinirlenmiş durumdalar ve demek ki ilerisi için korkuyorlar.

Korkmakta da haklılar.

Çünkü (öyle bir isteğim yok ama) eğer Politikada yer alırsam Tulumlarını çıkarırım ve bu milletin hakkını çalarak yaptıkları bu trollüklerin hesabını sorarım.+

Tekrar ediyorum:

Ben Bağımsız Yönetim Kurulu üyesiyim. Adı üstünde: BAĞIMSIZ. İcracı YK üyesi değilim. Adı üstünde: İCRACI değilim.Konum IT değil Makroekonomi. Adı üstünde: IT değil.

Tüm bunları bilmelerine rağmen teknik bir konuyu bana bağlamaya çalışmaları size durumlarının vehametini göstersin. Bu twitten daha güzel de açıklanamaz konu, atan kişiye teşekkür ederim:



Probleminde bir an önce giderilmesini diliyorum. Giderilecektir de. Alanım dışında Teknik bir konu olduğu için konunun derinine inemiyorum ancak yakın zamanda çözüleceğine inanıyorum."