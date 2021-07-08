Tosuncuk'un karısı kaç yaşında Sıla Aydın instagram hesabını kapattı

Türkiye'ye gelip teslim olan Çiftlikbank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'a bir darbe de eşi Sıla Aydın'dan geldi. Sıla Aydın'ın eşi Mehmet Aydın'dan 22 Haziran da gıyabında boşandığı ortaya çıktı. Peki kimdir Sıla Aydın, anne ve babası kimdir, kaç yaşında, şimdi nerede?

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Brezilya'da teslim olma kararı vererek Türkiye'ye iade edilen Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yargılanması devam ediyor. Borçlarımı ödeyeceğim, aile meselesi yüzünden teslim oldum diyen Tosuncuk'a bir darbe de eşi Sıla Aydın'dan geldi. Mehmet Aydın’ı eşi Sıla Aydın’ın 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Peki, Sıla Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Aydın’ın eşi ile ilgili detayla

Sıla Aydın Tosuncuk Mehmet Aydın boşandı mı: Mehmet Aydın’ı eşi Sıla Aydın’ın 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Aydın teslim olmasaydı, eşinin kendisini boşadığını gazete ilanından öğrenecekti. Şimdi ise karar cezaevine gönderilip tebliğ edilecek. İtiraz etmezse karar kesinleşecek, itiraz ederse istinaf mahkemesine gidecek.

Boşanma davasında Mehmet Aydın’a defalarca tebligat çıkartan mahkeme, sonuç alamayınca adli makamlardan yardım istedi. Aydın’ın firari olduğunun bildirilmesi üzerine de 22 Haziran günü, ‘Tosuncuk’u gıyabında boşadı. Aydın’ın eşine aylık bin lira nafaka ile 60 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Sıla Aydın kimdir: Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın 23-24 yaşlarında. Bursa'da yaşayan Sıla Aydın, aslen Samsunlu. Sıla Aydın eşi Mehmet Aydın'dan ocak 2018 tarihinde boşanma sürecine girdiğini açıklamıştı. Mehmet Aydın’ın eşi olmanın dışında bir suçu bulunmadığını öne süren Sıla Aydın, Mehmet Aydın ile tanışma hikayesini ve olayların gelişimini şöyle ifade etti: “Eşim Bursa Nilüfer’de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da Bursa’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl’de bir çiftlik kiraladı.”