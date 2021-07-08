BIST 1.386
DOLAR 8,72
EURO 10,31
ALTIN 506,40
HABER /  POLİTİKA

AYM Ömer Faruk Gergerlioğlu için gerekçeli kararı açıkladı

AYM Ömer Faruk Gergerlioğlu için gerekçeli kararı açıkladı

AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuna ilişkin gerekçeli kararında Enis Berberoğlu davası emsal gösterildi.

Abone ol

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararına göre, Gergerlioğlu, hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek cezalandırılmasının ise ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, AYM'nin ihlal kararını gönderdiği ilk derece mahkemesinin seçilme ve siyası faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğü ihlallerinin giderimi için yapması gereken zorunlu işlemleri; yeniden yargılama işlemlerine başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi olarak belirtirken, Enis Berberoğlu hakkında alınan karar emsal gösterilerek, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi olarak kaydetti.

AYM kararda, bu bağlamda ayrıca başvurucunun yasama dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde devam olunacak yeniden yargılamada ifade özgürlüğü bakımından Anayasa Mahkemesi'ni ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermesi gerektiğini de belirtti.

AYM, kararın sonuç bölümünde, açıklanan gerekçelerle; Gergerlioğlu'nun anayasada güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini kaydederek, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, infazının durdurulması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine hükmetti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Onyekuru ile ipler koptu! Galatasaray'a veda paylaşımı
Onyekuru ile ipler koptu! Galatasaray'a veda paylaşımı
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Antalya'da doktor cinsel ilişkiyi yasaklayınca olanlar oldu! Genç kadın kabusu yaşadı
Antalya'da doktor cinsel ilişkiyi yasaklayınca olanlar oldu! Genç kadın kabusu yaşadı
Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi ödenir mi 2021?
Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi ödenir mi 2021?
Akbank sorunu sonunda çözüldü! Banka açıkladı
Akbank sorunu sonunda çözüldü! Banka açıkladı
Akbank'taki 43 saatlik kesintinin detayları şaşırttı domino etikisi yarattı
Akbank'taki 43 saatlik kesintinin detayları şaşırttı domino etikisi yarattı
Adana'da silahlı kavgada yaralanmıştı! Başrol oyuncusu tutuklandı
Adana'da silahlı kavgada yaralanmıştı! Başrol oyuncusu tutuklandı
Murat Karayalçın'dan Zülfü Livaneli tepkisi: İddiaları hem haksız hem de zamansız
Murat Karayalçın'dan Zülfü Livaneli tepkisi: İddiaları hem haksız hem de zamansız
Özgür Demirtaş ve Hilal Kaplan Twitter'da birbirine girdi! Akbank tartışması trollere sıçradı
Özgür Demirtaş ve Hilal Kaplan Twitter'da birbirine girdi! Akbank tartışması trollere sıçradı
Tosuncuk'un karısı kaç yaşında Sıla Aydın instagram hesabını kapattı
Tosuncuk'un karısı kaç yaşında Sıla Aydın instagram hesabını kapattı