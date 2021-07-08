Akbank sorunu sonunda çözüldü! Banka açıkladı

Akbank saatler süren sıkıntıların ardından normale döndüğünü açıkladı. AKBANK açıklamasında ücretlerin iade edileceği duyuruldu.

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Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarına erişilemeyen Akbank, sorunun çözülmesinin ardından tüm servislerin normale döndüğünü açıkladı.

Akbank dijital bankacılık sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle banka müşterileri, 6 Temmuz sabah saatlerinden itibaren hiçbir bankacılık işlemini yapamamaya başladı. Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edilmişti.

"Sorun çözüldü"

Sorunun çözülmesinin ardından tekrar sosyal medya hesabından açıklamada bulunan banka, mağduriyet yaşayan müşteriler ve paydaşlarından özür dileyerek, 12 Temmuz 2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden kartla yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretlerin iade edileceğini kaydetti.