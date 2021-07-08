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Onyekuru ile ipler koptu! Galatasaray'a veda paylaşımı

Onyekuru ile ipler koptu! Galatasaray'a veda paylaşımı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

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Yeni sezonda kulüpler takımlarına takviyeler yaparken bazı isimlerle yollar ayrılıyor. Galatasaray yeni sezonda kadrosunda bazı değişiklikler planlıyor. Kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, boşalan mevkilere takviye yapma hedefinde.

Defans ve orta sahaya öncelikli olarak transferler yapan ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamayı düşünmüyordu.

Gelişmelerin ardından 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Sosyal medya hesabından bir Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşan Onyekuru, "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar." notunu düştü.

Onyekuru'nun ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılıyordu.

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