CHP'de Muharrem İnce'yi alkışlayan ilçe yöneticisi görevden alındı

Son dönemde özellikle sosyal medyada 'Gençlerin demokrat amcası' şeklinde öne çıkarılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin konuşmasını alkışlayan CHP'li yöneticiyi görevden aldı.

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Memleket Partisi'ni kuran CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, şimdi de Türkiye'yi gezerek il teşkilatlarını kuruyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta CHP'nin kalesi sayılan Aydın Nazilli’ye ziyaret gerçekleştiren Muharrem İnce, CHP ilçe binasının da bulunduğu İstasyon Meydanı’nda halka seslendi.

CHP'li yöneticiler alkışladı

İnce'nin konuşma yaptığı sırada parti binasının balkonuna çıkan bazı CHP'li yöneticiler merakla konuşmayı dinledi.

Ancak halka seslenen İnce’yi, CHP’li bazı yöneticilerin de alkışlaması CHP'nin 1 gündem konusu oldu.

Kovuldu

İnce’yi alkışlayanların arasında bulunan CHP Nazilli Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak’ın davranışı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından affedilmedi.

Koçak, yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.