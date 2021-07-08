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Merkez Bankası'nın döviz rezervleri açıklandı! 269 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri açıklandı! 269 milyon dolar azaldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 269 milyon dolar eridi.

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BOTAŞ'a haziran ayında 269 milyon dolar döviz satışı gerçekleştiren Merkez Bankası'nın döviz rezervleri azalmaya devam ediyor. BOTAŞ'a döviz satışı, Naci Ağbal döneminde rezervlerin artırılması bağlamında durdurulmuştu.

Altı yıl aradan sonra ilk kez BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştirildi. Geçen yıl, MB, 5 milyar 615 milyon dolar satışı gerçekleştirdi.

Karar gazetesinin haberine göre, ekonomi yazarı Barış Soydan, Merkez’in yaptığı bu satış sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Merkez Bankası BOTAŞ’a döviz satışına yeniden başladı. Normalde BOTAŞ’a döviz satış kış mevsiminde olur. Kaynaklarım: “Rezervler bu halde iken ve üstelik yaz mevsiminde satış garip. Turizm dahil döviz girişlerinin yetersiz kalacağını düşünüyor gibiler” dedi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun daha önce yaptığı açıklamalarda ‘yol haritası’ olacak dediği 2021 Para ve Kur Politikası Metni’nde piyasa şartlarının elverdiği ölçüde BOTAŞ’a yapılan döviz satım tutarlarının kademeli azaltılması vurgulanmıştı.

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