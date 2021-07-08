Bursluluk sınavı başvurusu 2021 ne zaman İOKBS başvurusu

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKB bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelenmişti. Sınav için hazırlık yapan binlerce öğrenci bursluluk sınav tarihini merak ediyor...

Abone ol

Ertelenen bursluluk sınavı ile ilgili aramalar yeniden arttı. Bu yıl da merakla beklenen İOKBS ile ilgili öğrenciler, bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusunun cevabını arıyor. İşte ayrıntılar...

Bursluluk sınavı ne zaman: Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.

Konuyla iligli olarak yeni sınav tarihi ise 6 Temmuz itibariyle henüz belli olmadı. Bakan Selçuk'un açıklamaları doğrultusunda İOKBS'nin bu yıl da Eylül'de yapılacağı tahmin ediliyor...

Bursluluk sınav başvurusu nasıl: Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.