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Sinema dünyası yasta! Usta oyuncu Robert Downey Sr. hayatını kaybetti

Sinema dünyası yasta! Usta oyuncu Robert Downey Sr. hayatını kaybetti

'Boogie Nights', 'Magnolia' ve 'To Live and Die in LA' filmleriyle adından söz ettiren oyuncu ve yönetmen Robert Downey Sr. uykusunda yaşamını yitirdi.

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Hollywood dünyası efsane bir isimden gelen haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu Robert Downey Jr.’ın kendisi gibi oyuncu ve yönetmen olan babası Robert Downey Sr. 85 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Robert Downey Sr.’ın, New York’taki evinde uykusunda son nefesini verdiği öğrenildi.

Babasının ölümü üzerine sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yapan 56 yaşındaki Robert Downey Jr., “Babam, Parkinson hastalığıyla yıllar süren mücadelesinin ardından dün akşam uykusunda huzur içinde yaşama veda etti. O kendi bildiğini okuyan gerçek bir yönetmendi. Hep iyimser kalmayı sürdürdü. Üvey annemin hesaplamalarına göre, 2 bin yıl boyunca mutlu bir evlilikleri vardı” ifadelerini kullandı.

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