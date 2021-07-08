Tekirdağ'da maskesiz hapşırdı diye bıçaklanan adam kanlar içinde kaldı

TEKİRDAĞ'da maskesiz dolaştığı sırada hapşıran 60 yaşındaki kişi ile seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışmada bıçağını çeken seyyar satıcı, yaşlı adamı kalçasından bıçaklayıp kaçtı. Polis kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde yürüyen 60 yaşındaki Mehmet D., iddiaya göre seyyar satıcı R.K.'nın yanından geçerken hapşırdı. Bunun üzerine R.K., o sırada maskesini takmayan Mehmet D.'ye tepki gösterdi.

R.K.'nın, "Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın" sözleri üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Kalçasından bıçaklayıp kaçtı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K., Mehmet D.'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalandı

Saldırgan R.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.