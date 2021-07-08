Trabzon'da 37 yıldır yaylada yaşıyor! Türk nine İtalya'dan ödül aldı hayatı çok ilginç

Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını’ anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı’nın, hayatı belgesele de konu oldu.