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Trabzon'da 37 yıldır yaylada yaşıyor! Türk nine İtalya'dan ödül aldı hayatı çok ilginç

Demirören Haber Ajansı
Trabzon'da 37 yıldır yaylada yaşıyor! Türk nine İtalya'dan ödül aldı hayatı çok ilginç

TRABZON yaylasında 37 yıldır tek başına yaşayan 87 yaşındaki Fadime Kayacı, İtalyanları mest etti. Ninenin hayatını konu alan belgesel İtalya'da ödül alırken Robinson Nine'nin hikayesi de çok ilginç...

Trabzon'da 37 yıldır yaylada yaşıyor! Türk nine İtalya'dan ödül aldı hayatı çok ilginç

TRABZON'a bağlı Tonya'nın 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda yaz aylarını geçiren Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı (14), sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. 

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Trabzon'da 37 yıldır yaylada yaşıyor! Türk nine İtalya'dan ödül aldı hayatı çok ilginç

Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına karşın bir daha köyüne dönmedi.

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Trabzon'da 37 yıldır yaylada yaşıyor! Türk nine İtalya'dan ödül aldı hayatı çok ilginç

Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını’ anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı’nın, hayatı belgesele de konu oldu.

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Trabzon'da 37 yıldır yaylada yaşıyor! Türk nine İtalya'dan ödül aldı hayatı çok ilginç

Yönetmen Orhan Tekeoğlu ve yapımcı eşi Nurhan Tekeoğlu, Fadime Kayacı'nın hayatının belgesele taşıdı. Tekeoğlu çiftinin yaklaşık 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesi anlattı.

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