CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Deniz Baykal'la ilgili rezil açıklama

Sedat Peker'in Korkmaz Karaca ve Deniz Baykal'la ilgili ortaya attığı iddia tartışılıyor. KRT televizyonuna katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Baykal'la ilgili çok rezil açıklamalar yaptı.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Baykal ile ilgili öyle şeyler söyledi ki, karşısındaki gazeteciler şaşkınlık içinde birbirlerine baktı.

Tepki çeken iddialara sarılarak Baykal'a yüklenen Başarır, "Sağlığı çok kötü bunu söyleyeyim. Kendisi savunma yapamayacak durumda. Ama bir çok isim bundan rahatsızdır. Temiz bir toplum, temiz bir devlet istiyorsak bana da dokunuyorsa gerekeni yapacaksınız. Bu konuda açıklama yapılması gerekiyorsa ailesinin bir açıklama yapması gerekiyor. İstifa etmesi gerekiyorsa da, istifa ettirilmesi gerekiyor." dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Başarır'ın o rezil sözlerini köşesine taşıdı ve tepki gösterdi.

KRT'de başka CNN Türk'te başka konuştu

Baykal'ın sağlığı ile ilgili akıl almaz ifadeler kullanan Ali Mahir Başarır, çok geçmeden CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Şaban Sevinç'e mesaj atarak söylediklerini yalanladı. Zülfü Livaneli de katıldığı Halk TV'de Korkmaz Karaca ve Deniz Baykal'la ilgili iddiaları gündeme getirdi. Şirin Payzın, Barış Terkoğlu da Baykal'a eleştiriler yöneltti. Can Ataklı ve Sabahattin Önkibar da bu kervana katılan diğer isimler. Hadi Özışık bu konuyu Perde Arkası'nda yorumladı.

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