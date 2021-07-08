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SPK Başkanı açıkladı: Türkiye'deki kripto para düzenlemesinin detayları belli oldu

SPK Başkanı açıkladı: Türkiye'deki kripto para düzenlemesinin detayları belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto varlıklara yönelik bir yasal düzenleme hazırlıyor. SPK Başkanı Ali İhsan Güngör, düzenlemenin iki ana başlıkta hazırlanacağını belirtti.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto varlıklara yönelik bir yasal düzenleme hazırlıyor. SPK Başkanı Ali İhsan Güngör, düzenlemenin iki ana başlıkta hazırlanacağını belirtti.

"Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı Çalıştayı"nda konuşan Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Başkanı Ali İhsan Güngör, platform kuruluşlarına lisans ve kurucu ile yöenticilerinin yeterlilik gibi şartlar getirileceğini belirtti. 

Avukat Oğuz Evren Kılıç'ın çalıştaydan aktardığı bilgilere göre SPK Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Yeterlilik şartları getirilecek

"Yasal düzenleme iki ana başlıkta toplanacak. Kripto varlıkların ihrâcı ve kripto varlık hizmet sağlayıcı platformları. Platform kuruluşlarına lisans, kurucu ve yöneticilerin yeterlikleri vb. şartlar getirilecek. Platformlarda kripto varlıkların saklanması hususu da ayrıca düzenlenecek. Fiyat manipülasyonlarına karşı denetleyici ve önleyici mekanizmalar söz konusu olacak. Bu konular bizi en çok zorlayan hususlar."

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