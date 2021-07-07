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Bankalardan bayram öncesi kredi kampanyaları! İşte banka banka kredi faiz oranları...

Bankalardan bayram öncesi kredi kampanyaları! İşte banka banka kredi faiz oranları...

Bankalar, Kurban Bayramı öncesi kredi kampanyalarını duyurdu. İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 1.35'e kadar geriledi. İşte banka banka kredi faiz oranları...

Bankalardan bayram öncesi kredi kampanyaları! İşte banka banka kredi faiz oranları...

Kurban Bayramı öncesinde paraya ihtiyacı olanlara yönelik kredi kampanyaları ortaya çıkmaya başladı.  En düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.35 olarak gerçekleşti. 50 bin lira kredi çeken birisi 36 ayda geri ödemeyi seçtiğinde aylık 1843 lira ödeme yapması gerekiyor. İşte banka banka kredi faiz oranları...

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Bankalardan bayram öncesi kredi kampanyaları! İşte banka banka kredi faiz oranları...

50 BİN TL KREDİ İÇİN FAİZ ORANLARI VE ÖDEME TABLOSU (12 AY)

ING Bank   
Kredi Faizi (%): 1,35
Aylık ödeme (TL): 4.618
Toplam ödeme (TL): 55.682

Türkiye İş Bankası 
Kredi Faizi (%): 1,65
Aylık ödeme (TL): 4.722
Toplam ödeme (TL): 56.928

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Bankalardan bayram öncesi kredi kampanyaları! İşte banka banka kredi faiz oranları...

Yapı Kredi
Kredi Faizi (%): 2,32
Aylık ödeme (TL):  4.958
Toplam ödeme (TL): 59.765

QNB Finansbank
Kredi Faizi (%): 1,39 
Aylık ödeme (TL): 4.632 
Toplam ödeme (TL):  55.847 

Ziraat Bankası
Kredi Faizi (%): 1,54
Aylık ödeme (TL): 4.683 
Toplam ödeme (TL): 56.469

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Bankalardan bayram öncesi kredi kampanyaları! İşte banka banka kredi faiz oranları...

Vakıfbank
Kredi Faizi (%): 1,54
Aylık ödeme (TL): 4.683 
Toplam ödeme (TL): 56.469

Alternatifbank
Kredi Faizi (%): 1,63
Aylık ödeme (TL): 4.715
Toplam ödeme (TL): 56.845

Halkbank
Kredi Faizi (%): 1,67
Aylık ödeme (TL): 4.729
Toplam ödeme (TL): 57.012

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