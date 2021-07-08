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Vekalet nasıl verilir vekalet için hangi belgeler verilir?

Vekalet nasıl verilir vekalet için hangi belgeler verilir?

Noter vekaleti vermek için bazı belgeler ve bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok vatandaş ise Vekalet nasıl verilir? Vekalet için hangi belgeler gerekli sorusunun yanıtını araştırıyor.

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TC Kimlik bilgileri ile gerçekleştirilebilen vekalet işlemleri için fotoğraf ve karşıdaki kişinin bilgileri gibi belgeler ihtiyaç olacak. Peki, vekalet vermek için tam olarak hangi belgelere ihtiyaç duyulacak? İşte, vekalet nasıl verilir ve koşulları nelerdir sorusunun cevabı...

Vekâletnameler Genel ve Düzenleme şeklinde olmak üzere düzenlenmektedir. Vekâlet verecek kişinin aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte şahsen müracaatı gerekmektedir. Vekâlet veren kişi adına bir başkasının vekâlet düzenlettirmesi mümkün değildir. Vekil tayin edilecek kişinin ayrıntılı nüfus bilgilerinin (Baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası) getirilmesi yeterli olup, şahsen gelmesi zorunlu değildir.

Vekaletname için gerekli belgeler hangisi: T.C. Nüfus Cüzdanı (Yurt dışında yaşayanlar için mavi kart)

İki adet fotoğraf: Merkez Bankası vekâleti, Düzenleme şeklinde yapılan vekâletnameler, (Alım-satım, inşaat, kredi, ipotek, kooperatif vs.), Boşanma ile ilgili vekâletnameler, Araç satışı için yapılan vekâletnameler ve Sözleşmeler ve vasiyetnamelerle ilgili olarak düzenlenecek vekâletnameler için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Vekâlet verilecek kişiye ilişkin ayrıntılı nüfus bilgileri (T.C. Kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi)

Gayrimenkul satışı, istimlak, inşaat, ipotek vs. işlemlere ilişkin vekâletnamelerde söz konusu gayrimenkulün tapu kayıtlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, tapu senedinin orijinali veya bir fotokopisi.

Merkez Bankası ve diğer bankalardan para çekilmesi için düzenlenecek vekâletnamelerde hesabın açılması sırasında ibraz edilen pasaport ve banka tarafından verilen kredi mektubuna ilişkin ayrıntılı bilgiler ve Banka cüzdanı.

Kooperatif işlerine ait vekâletnamelerde Kooperatifin tam adı ve adresi.

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