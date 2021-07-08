Endonezya'da Sinovac araştırmasını yürütüyordu! Bilim adamının şüpheli ölümü!

ENDONEZYA medyası, Çin'de geliştirilen Sinovac aşısındaki denemeleri yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Şirket, Bachtiar'la ilgili bir açıklama yapmadı.

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Endonezya medyası, Çin'de geliştirilen Sinovac aşısındaki denemeleri yürüten ünlü bilim insanının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer, bilim insanının koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çin’in geliştirdiği Sinovac’ın Endonezya’daki araştırmalarını yöneten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar yaşamını yitirdi. Sinovac aşısının yoğun olarak kullanıldığı ülkede vaka sayısında büyük bir artışın yaşandığı günlerde gelen ölüm haberi uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Kumparan haber ajansı, Novilia’nın koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Sindonews isimli medya kuruluşu da, devletin ilaç şirketi BioFarma’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, “Bachtiar, Kovid-19 protokollerine uygun olarak toprağa defnedildi” ifadesini kullandı.

Devlet Bakanı Erick Thohir, Instagram üzerinden paylaştığı mesaj ile vefat haberini doğruladı. Thohir, “O bizim lider bilim insanımızdı ve BioFarma’da aralarında Sinovac işbirliği ile yapılan klinik deneyler de olmak üzere birçok araştırmayı yönetmişti” dedi. BioFarma, 50’li yaşların başında olan Bachtiar ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Sinovac aşısının etkililiği tartışılıyor

Son dönemde Sinovac aşısı olan çok sayıda sağlık çalışanlarının yaşamını yitirdiği Endonezya’da Sinovac aşısının etkililiği tartışılmaya devam ediyor. Bağımsız veri araştırma grubu Lapor Kovid-19 isimli kuruluş Haziran ayından beri Sinovac aşısı olan 131 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini aktardı. Sadece Temmuz ayının ilk günlerinde 50 kişinin öldüğü belirtildi. Yoğun olarak Sinovac aşısının kullanıldığı Endonezya’da Çarşamba günü ilk kez 1000’den fazla koronavirüse bağlı ölüm gerçekleşti. Ülkede dün 34.379 enfeksiyon tespit edildi. Ülkede son dönemde Delta da varyantı yayılmaya başladı.