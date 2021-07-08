BIST 1.378
DOLAR 8,69
EURO 10,30
ALTIN 506,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

Kırklareli'nde 1 ton 100 kiloluk "Tosuncuk" adlı dana 35 bin liradan satışa çıkarıldı

Kırklareli'nde 1 ton 100 kiloluk "Tosuncuk" adlı dana 35 bin liradan satışa çıkarıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir üreticinin yetiştirdiği 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki "Tosuncuk" isimli dana, alıcısını bekliyor.

Abone ol

Mutlu köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Ünsal Vural'a ait 27 aylık "Holstein" cinsi dananın ağırlığı 1 ton 100 kilograma ulaştı.

Kurban Bayramı için 35 bin liradan satışa sunulan ve "Tosuncuk" adı verilen dana, alıcısını bekliyor.

Vural, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır danayı Kurban Bayramı'na hazırladığını söyledi.

Dananın diğer büyükbaşlardan daha besili ve iri olduğunu belirten Vural, "1100 kilo canlı ağırlığı geliyor. Tosuncuk kendi yetiştirdiğimiz bir danamız. Hayırlısıyla müşterisini bekliyoruz. Hayırlı bir müşteri çıkar inşallah. Bir tek elimizde o kaldı. Diğer danalarımızın hepsini sattık. Bu yıl satışlar iyi çok şükür. Fiyatlar da 15- 25 bin lira arası değişiyor hayvanına göre." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da temizlik yaparken eşinin katili oldu! Kanlar içinde kaldı
Kastamonu'da temizlik yaparken eşinin katili oldu! Kanlar içinde kaldı
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Düğünde dans ederken fenalaşan İrem öldü annesinin feryadı içleri acıttı
Düğünde dans ederken fenalaşan İrem öldü annesinin feryadı içleri acıttı
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2021-2022 kaç aylıklar okula gidebilir?
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2021-2022 kaç aylıklar okula gidebilir?
Endonezya'da Sinovac araştırmasını yürütüyordu! Bilim adamının şüpheli ölümü!
Endonezya'da Sinovac araştırmasını yürütüyordu! Bilim adamının şüpheli ölümü!
Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş konuşuyor: Bana 'hırsız' diyorlar
Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş konuşuyor: Bana 'hırsız' diyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rekor sayıyı açıkladı: 10 günde 8 milyon
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rekor sayıyı açıkladı: 10 günde 8 milyon
Vekalet nasıl verilir vekalet için hangi belgeler verilir?
Vekalet nasıl verilir vekalet için hangi belgeler verilir?
SPK Başkanı açıkladı: Türkiye'deki kripto para düzenlemesinin detayları belli oldu
SPK Başkanı açıkladı: Türkiye'deki kripto para düzenlemesinin detayları belli oldu
Milli Takım hüsranı sonrası istifa etsin denilen Şenol Güneş : Bir karar veriyorum
Milli Takım hüsranı sonrası istifa etsin denilen Şenol Güneş : Bir karar veriyorum