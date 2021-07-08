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CHP'li Utku Çakırözer'den kamuda gazete tasarrufuna tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li Utku Çakırözer'den kamuda gazete tasarrufuna tepki

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kuruluşlarına gazete satın alınmasının kaldırılması kararına tepki.

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, gazeteden tasarruf yapmanın, kültürel birikimi, eğitimi ve insanların bilgiyle donatılmasını yok etmek anlamına geleceğini söyledi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına gazete alınmadığını belirtti.

Bir veya iki liralık gazeteden tasarruf olunmayacağını dile getiren Çakırözer, "Eğer tasarruf yapılacaksa başka kalemlere bakmak lazım. Gazeteden tasarruf yapmak demek, kültürel birikimi, eğitimi ve insanların bilgiyle donatılmasını yok etmektir." diye konuştu.

Bu adımın, yüzlerce gazetenin kapanması anlamına geleceğini savunan Çakırözer, Anadolu basınının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaten zor durumda olduğunu, bu kararla daha da zor duruma düşeceğini ifade etti.

Çakırözer, "Bu karardan geri dönülmezse Anadolu'da yurttaşları bilgilendirecek gazeteler olmayacak. Olayın bir de basın emekçileri boyutu var. Meslektaşlarımız asgari ücretin dahi altında çalışmak zorunda bırakılıyor. Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğiyle çalışmak durumunda kaldılar. Şimdi ilan gelirleri de ortadan kalkıyor. Binlerce meslektaşımız işsizlikle karşı karşıya kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK'ün bazı televizyon kanallarına ceza verdiğine işaret eden Çakırözer, RTÜK'ün görevinin, iktidarların yanında olmak değil, televizyonların daha özgür yayın yapmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Çakırözer, gazetecilere yönelik saldırılara da değinerek, saldırganlara verilen cezaların daha caydırıcı olmasını istedi.

Utku Çakırözer'e, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda ve gazeteci Sultan Özer de eşlik etti.

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