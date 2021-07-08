İl içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021 MEB yayınladı 8 Temmuz yeni liste

MEB İl içi öğretmen ihtiyaç listesini yayınladı. Kadro ve kontenjanlara göre başvuru işlemlerini yapan öğretmenler, İl içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021 ile işlemlerini tamamlayacaklar. . Peki, hangi illerde il içi öğretmen ihtiyaç listesi ilan edildi ve kontenjanlar ne durumda?

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İl içi öğretmen ihtiyaç listesi, öğretmen atama sonuçları ve yer değiştirme tayin başvurusu döneminde önemli bir role sahip. Öğretmen ihtiyaç listesi Bazı il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilen il içi öğretmen ihtiyaç listesi de il içi tayin başvurusu yapacak öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, hangi illerde il içi öğretmen ihtiyaç listesi ilan edildi ve kontenjanlar ne durumda?

İl içi ihtiyaç listesi Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından yayımlanmaya başladı. Kadro ve kontenjanlara göre başvuru işlemlerini yapan öğretmenler, İl içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021 ile işlemlerini tamamlayacaklar. Bulunduğunuz ilin milli eğitim müdürlüğü internet sitesi üzerinden il içi tayin ve ihtiyaç listeleri sorgulanabilecek. İşte, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan güncel il içi ihtiyaç listesi ve konuyla ilgili bilgiler.

2021 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme ihtiyaç listesi temmuz ayı ile yayınlandı. İhtiyaç listeleri güncel Excel programı ile de paylaşıldı. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenler başvurularını 8-14 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçlar 16 Temmuz 2021'de açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşecek.

2021 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme ihtiyaç listesi temmuz ayı ile yayınlandı. İhtiyaç listeleri güncel Excel programı ile de paylaşıldı. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenler başvurularını 8-14 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçlar 16 Temmuz 2021'de açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşecek.

İl içi ihtiyaç listesi yayınladı mı: İl içi atama için kontenjanları için ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor. İllerin aşağıdaki milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresleri üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini görüntüleyebilirsiniz.

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