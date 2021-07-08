Kırıkkale'de feci kaza! Kamyonet ters döndü: Yaralılar var

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkıp, refüjde ters dönen kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale- Çorum yolunda meydana geldi. Abdulmuttalip Özdemir'in kullandığı 07 ADC 474 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, refüjde ters döndü. Kazada kamyonette bulunan Manişe Özdemir, Rahime Özdemir, İlkim Zeynep Özdemir ve Ahmet Özdemir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.