Cengiz Ünder Marsilya kulüp televizyonuna konuştu

Milli Futbolcu Cengiz Ünder, transfer olduğu Marsilya kulübünün televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ünder, 'Ben Messi’yi çok beğeniyordum ama benim idolüm David Silva' dedi.

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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, geçtiğimiz günlerde Marsilya'ya transfer olmuştu. Ünder transferin ardından Marsilya kulübüne açıklamalarda bulundu.

Ünder, açıklamalarında Marsilya'ya geldiğinden çok mutlu olduğunu belirtirken, "Şampiyonlar Ligi'ni bu ülkeye ilk defa getiren kulübe geldiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

İdolün kim sorusunu yanıtlayan Ünder, "Sonuçta her çocuğun büyürken en büyük idollerinden birisi ya Ronaldo’dur ya Messi’dir. Ben Messi’yi çok beğeniyordum ama benim idolüm David Silva." şeklinde cevap verdi.

Ünder performansıyla ilgili, "Dripling yapmayı seviyorum, şut atmayı seviyorum. Oyun içerisindeki en büyük etkenlerimden bir tanesi bu ve tekrardan bunu burada en iyi şekilde göstereceğime de yüzde yüz inanıyorum.

Burada çok gol, çok asist yapacağıma da inanıyorum ve gerçekten bunları yapacak özelliklere sahibim." ifadelerini kullandı.