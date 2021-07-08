Kamu işçilerine seyyanen zam teklifi açıklandı Bakan Vedat Bilgin duyurdu

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kamu işçilerine seyyanen zam teklifini açıkladı.Abone ol
Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu işçilerinin merakla beklediği rakamı açıkladı.
İşçilere yapılacak olan zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikalar taleplerini iletti.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, hükümetten 700 bin kamu işçisine yönelik zam teklifi geldi.
Kamu işçilerine yapılması önerilen zam teklifi şöyle:
Brüt 3750-4 Bin arasında alanlara 60 TL seyyanen zam
Brüt 3577-3750 arasında alanlara 100 TL seyyanen zam