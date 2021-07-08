BIST 1.378
DOLAR 8,69
EURO 10,30
ALTIN 506,42
HABER /  DÜNYA

AB Komisyonu, BMW ve Volkswagen'e büyük ceza kesti

AB Komisyonu, BMW ve Volkswagen'e büyük ceza kesti

Otomobil devleri VW Grubu ve BMW para cezası şokunu yaşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu, iki şirkete toplam 875 milyon 189 bin avro para cezası kesildiğini duyurdu.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, temiz emisyon teknolojisinin yayılmasını önlemek için iş birliği yaparak AB’nin tekelcilik karşıtı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Volkswagen ve BMW'ye yaklaşık 875 milyon 189 bin avro para cezası verildiğini bildirdi.

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, VW Grubu’na 502 milyon 362 bin avro, BMW’ye ise 372 milyon 827 bin avro para cezasının verildiği kaydedildi.

O şirket kurtuldu
Açıklamada, bir diğer Alman otomotiv şirketi Daimler’in ise tekel girişiminin bir parçası olmasına rağmen, grubun varlığını ifşa etmesi nedeniyle 727 milyon avroluk para cezasından kurtulduğu kaydedildi.

Açıklamada, VW Grubu'nun bir parçası Audi ve Porsche dahil, tüm şirketlerin kartel kapsamında olduklarını kabul ettikleri ve konuyu çözüme kavuşturmayı kabul ettikleri hatırlatıldı.

AB Komisyonu’nun açıklamasında, söz konusu otomobil şirketlerinin 2006- 2014'te egzoz emisyonlarının temizliğini kasıtlı olarak sınırladığı, daha temiz teknolojilerin piyasaya sürülmesini geciktirmek için gizli anlaşma yaptığı kaydedildi.

Volkswagen’in dizel emisyon skandalıyla ilgili şimdiye kadar 32 milyar avrodan fazla ceza ve tazminat ödemek zorunda kaldığının hatırlatıldığı açıklamada, komisyonun son kararıyla yasal zeminde yeni bir çığır açtığı, ilk kez teknik iş birliğinin tekelcilik karşıtı kuralları ihlal olarak değerlendirildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den tepki çeken ''Kıbrıs'' açıklaması
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den tepki çeken ''Kıbrıs'' açıklaması
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Kimlik randevusu alma nasıl yapılır gerekli belgeler neler?
Kimlik randevusu alma nasıl yapılır gerekli belgeler neler?
Şanlıurfa'da haberi alınca dünyası başına yıkıldı! Gözyaşları sel oldu
Şanlıurfa'da haberi alınca dünyası başına yıkıldı! Gözyaşları sel oldu
Amasya il içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021 yeni liste
Amasya il içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021 yeni liste
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi
Kırıkkale'de feci kaza! Kamyonet ters döndü: Yaralılar var
Kırıkkale'de feci kaza! Kamyonet ters döndü: Yaralılar var
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma Kanunu Rehberi" hazırlandı 31 Ağustos son tarih
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma Kanunu Rehberi" hazırlandı 31 Ağustos son tarih
Ekrem İmamoğlu Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı için ilk adımı attı
Ekrem İmamoğlu Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı için ilk adımı attı
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 46 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 46 milyar lira verdi