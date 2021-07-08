Mustafa Destici: Cumhur İttifakı büyük bir ortak olacağımız için bunu istemiyor

BBP'de Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün ters kelepçe ile gözaltına alınması kriz çıkardı. Genel Başkan Mustafa Destici yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı sözler kullandı.

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BBP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’nün ters kelepçe ile gözaltına alınması partide krize neden oldu. BBP Genel Başkanı Destici ters kelepçe uygulaması sonrası sert çıkmıştı. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Destici ile ters kelepçe olayını konuştu. Destici, “Acaba başka mihraklar mı devreye girdi diye bakılmalı. Cumhur İttifakı'ndakiler ittifakta daha büyük bir ortak olacağımız için bunu istemiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Zeyrek'in bugün kaleme aldığı köşesi şöyle:

“Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınması birçok açıdan can sıkıcı ve musibet bir durumdu.

Ortaya çıkan tatsız fotoğrafı, dün telefonla görüştüğümüz BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye sordum. Çuvaldızı önce parti görevlisi Fatma Hanım'a batırdı.

Her fırsatta salgınla mücadelenin önemine dikkat çektiğini, kurallara uyulması gerektiğini vurguladığını anımsatan Destici, Fatma Yümlü'nün de salgın konusunda kurallara eksiksiz uyması gerektiğini vurguladı.

Olayı duyduğu andan itibaren İçişleri Bakanı ve Vali dahil olmak üzere herkesle konuştuğunu anlatan Destici, salgınla mücadele eden sağlık personeline karşı tavrı haksız olsa dahi bunun Fatma Hanım'a yaşatılanlara mazeret olamayacağını ifade etti.

Destici, şöyle konuştu:

“İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, terör, kadına yönelik şiddet gibi olaylar dışında arkadan kelepçeleme uygulamasına başvurulmaması yönünde genelge yayınlamıştı. Buna rağmen bunun yapılmış olması kınadığımız bir durum.”

'Hesabını hukuk içinde soracağız'

Fatma Yümlü ile telefonla konuşan Destici, “Fatma Hanım incinmiş. Biz de bu olaydan dolayı incindik, üzüldük. Bir il kadın kolları başkanımıza yapılmış böyle bir muamelenin hesabını hukuk içinde soracağız” diye konuştu.

Kendilerinin de ülkede yaşanan sorunları yapıcı bir dille gündeme getirdiklerini, esnafın durumunu, hayat pahalılığını konuştuklarını, Kanal İstanbul için “şimdi sırası değil” dediklerini anımsatan Destici şunları söyledi:

Tam Büyük Birlik Partisi ivme kazanıyor, yükselişe geçiyor, böyle bir olayla karşılaşıyoruz. 28 Yıldır teşkilatlanamadığımız Sinop'ta kongre yaptık. Kırklareli'nde kongre yapacağız. Hatay'da 8 – 10 senedir kongre yapılamıyordu yaptık. Altı ayda üye sayımız ikiye katlandı. BBP'ye geçişler arttı ve böyle bir dönemde biz iki gündür bu meseleyi konuşuyoruz.

'Cumhur İttifakı büyük bir ortak olacağımız için bunu istemiyor'