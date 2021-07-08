Japonya'da Tokyo Olimpiyatları seyircisiz gerçekleştirilecek
JAPONYA'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın Tokyo ayağının Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.Abone ol
Japonya'da yetkililer, dev organizasyon öncesi ülkede koronavirüs vakalarının artması nedeniyle endişelendiklerini açıklamıştı. Seyircilerin tribünlere alınmaması da gündemdeydi.
Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, yeni açıklamasında, virüs nedeniyle geçen yıl ertelenen Tokyo 2020'nin bu yıl salgın nedeniyle seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.
23 Temmuz'da başlayacak Olimpiyatların 8 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyor.
Başkent Tokyo’da vakalar artınca tekrar olağanüstü hal ilan edilmişti. Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura yeni kısıtlamaların 12 Temmuz’da başlayıp 22 Ağustos’a kadar süreceğini açıklamıştı.