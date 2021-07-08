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Hakkari'de 48 bin 100 dolar sahte paraya el konuldu

Hakkari'de 48 bin 100 dolar sahte paraya el konuldu

Kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 48 bin 100 dolar sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'parada sahtecilik' suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yürütülen çalışmalarda, Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde durdurulan bir yayanın üst aramasında 497 adet 50 dolarlık banknotlar halinde toplam 24 bin 850 dolar sahte para ele geçirildi.

2 kişiyi daha ele verdi
Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda, birlikte hareket ettiği 2 kişi daha yakalandı.

Sahte paralara el konuldu 
Şüphelinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki adresinde, çatı katına gizlenmiş vaziyette 465 adet 50 dolarlık banknotlar halinde toplam 23 bin 250 dolar daha sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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