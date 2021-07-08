Bozcaada'da orman yangını

Çanakkale'nin tatil yeri olarak bilinen adası Bozcaada ilçesinde orman yangını çıktı.

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BOZCAADA'DA alınan bilgiye göre, Pavli Çamlığı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek verdi.

Pakdemirli duyurdu: Yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Bozcaada'da saat 15.00'te çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale eden kahramanlarımız yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.