Şeker hastalığını bitiren ejder meyvesi! Babası için Mersin'de yetiştirdi şimdi ihraç ediyor
MERSİN'de limona ek gelir olarak ekilen ejder meyvesi, üreticisini fiyatıyla mutlu etti. O üreticilerden biri de Zeki Akyar oldu. Babası için ejder meyvesi eken Akyar, şimdi ihracata başladı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir üretici diyabet hastası babası için 680 metrekarelik tarlasında ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya yetiştirmeye başladı.
Zamanla verimi de arttıran üretici meyveleri pazarlamaya başladı. Üretici bu yıl sezonun ilk ürününü İstanbul'a tanesi 90 liradan gönderdi. Katar ve Rusya'ya ürün gönderdiğini de ifade eden üretici Zeki Akyar, ürünün piyasada büyük talep gördüğünü söyledi.
Üretici Zeki Akyar, "Babamın şeker hastalığından dolayı ejder meyvesi üretmeye başladım. Şeker hastalığını bitirdiğini duydum. Babam için hobi olarak dikim yaptım. 680 metrekarelik tarlamı üretim için hazırladım. Şuan hem meyve hem de fide satımı yapıyorum" dedi.
Ürünü yurtdışına da gönderdiğini belirten Akyar, "Bu sezonun ilk ürününü tanesi 90 liraya İstanbul'a gönderdim. Bu ürünü yetiştirmeleri için bütün üreticilerimize tavsiye ediyorum. Talep çok yoğun, yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı.