BIST 1.378
DOLAR 8,69
EURO 10,30
ALTIN 506,42

Şeker hastalığını bitiren ejder meyvesi! Babası için Mersin'de yetiştirdi şimdi ihraç ediyor

İhlas Haber Ajansı
Şeker hastalığını bitiren ejder meyvesi! Babası için Mersin'de yetiştirdi şimdi ihraç ediyor

MERSİN'de limona ek gelir olarak ekilen ejder meyvesi, üreticisini fiyatıyla mutlu etti. O üreticilerden biri de Zeki Akyar oldu. Babası için ejder meyvesi eken Akyar, şimdi ihracata başladı.

Şeker hastalığını bitiren ejder meyvesi! Babası için Mersin'de yetiştirdi şimdi ihraç ediyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir üretici diyabet hastası babası için 680 metrekarelik tarlasında ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya yetiştirmeye başladı.

18
Şeker hastalığını bitiren ejder meyvesi! Babası için Mersin'de yetiştirdi şimdi ihraç ediyor

Zamanla verimi de arttıran üretici meyveleri pazarlamaya başladı. Üretici bu yıl sezonun ilk ürününü İstanbul'a tanesi 90 liradan gönderdi. Katar ve Rusya'ya ürün gönderdiğini de ifade eden üretici Zeki Akyar, ürünün piyasada büyük talep gördüğünü söyledi.

28
Şeker hastalığını bitiren ejder meyvesi! Babası için Mersin'de yetiştirdi şimdi ihraç ediyor

Üretici Zeki Akyar, "Babamın şeker hastalığından dolayı ejder meyvesi üretmeye başladım. Şeker hastalığını bitirdiğini duydum. Babam için hobi olarak dikim yaptım. 680 metrekarelik tarlamı üretim için hazırladım. Şuan hem meyve hem de fide satımı yapıyorum" dedi.

38
Şeker hastalığını bitiren ejder meyvesi! Babası için Mersin'de yetiştirdi şimdi ihraç ediyor

Ürünü yurtdışına da gönderdiğini belirten Akyar, "Bu sezonun ilk ürününü tanesi 90 liraya İstanbul'a gönderdim. Bu ürünü yetiştirmeleri için bütün üreticilerimize tavsiye ediyorum. Talep çok yoğun, yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı.

48